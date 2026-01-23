Ein Hauch von G20: Straßensperrungen und Flugverbote für Nordseegipfel

Hamburg wird zum Gastgeber des Nordseegipfels. Am Montag treffen sich mehrere Staats- und Regierungschefs im Rathaus und in der Handelskammer, um über mehr Zusammenarbeit bei der Energieversorgung in Europa zu beraten. Und das wird Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt haben.

Zum Nordseegipfel werden hochrangige Politiker aus der Europäischen Union anreisen, außerdem Vertreter der NATO und der Europäischen Kommission. Deshalb seien umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen notwendig, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Rund um das Rathaus und die angrenzenden Straßen werden Sicherheitszonen eingerichtet.

Nordseegipfel in Hamburg: Straßensperrungen geplant

Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen sowie zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Auch Auswirkungen auf die Geschäftswelt rund um den Veranstaltungsort sind möglich. Dazu zählen zum Beispiel auch der Jungfernstieg, der Neue Wall und Teile der Mönckebergstraße.

Der rot eingekreiste Bereich wurde zur Sicherheitszone erklärt. Polizei Der rot eingekreiste Bereich wurde zur Flugverbotszone erklärt.

Ebenso ist nicht auszuschließen, dass für den Transfer von hochrangigen Gästen vom Flughafen in die Innenstadt Straßenzüge kurzzeitig gesperrt werden müssen. Außerdem wurde für den Veranstaltungstag von 9 Uhr morgens bis Mitternacht ein temporäres Flugbeschränkungsgebiet festgelegt. Das gilt insbesondere für Drohnen.

Eingeladen sind Staats- und Regierungschefs aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen. Erstmals ist auch Island vertreten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen unter anderem der länderüberschreitende Ausbau der Offshore-Windenergie und die Entwicklung eines leistungsfähigen Wasserstoffmarktes.