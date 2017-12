Norderstedt: Überfälle durch falsche Boten

Norderstedt -

Falsche Paketboten haben in Norderstedt einen brutalen Überfall begangen und eine Frau schwer verletzt.

Mittwochabend gegen 18.30 Uhr klingelten zwei Täter an der Tür eines Einzelhauses an der Quickborner Straße in Norderstedt-Friedrichsgabe und gaben vor, ein Paket liefern zu wollen. Als die Bewohnerin öffnete, wurde sie von den Räubern angegriffen und gefesselt. Die Täter fesselten auch die Tochter des Opfers und forderten Geld. Dann flüchteten sie.

Einer von ihnen (21) und der Fahrer eines Fluchtwagens konnten jedoch von Polizisten gefasst werden. Ein dritter Täter entkam. Die überfallene Frau erlitt bei der Tat erhebliche Verletzungen und kam in eine Klinik.

Am 13. Dezember ist es in Lüneburg zu einem ähnlichen Überfall durch falsche Paketboten gekommen. Die zuständigen Kripo-Dienststellen prüfen einen Zusammenhang.