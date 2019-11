Neues Polizeigesetz: Demo mit 2300 Teilnehmern – Polizei: „500 Linksextreme“

„Nein zur Verschärfung der Sicherheitsgesetze“: Unter diesem Motto fand am Freitagabend eine Demonstration gegen die bevorstehende Änderung des Polizeigesetzes in Hamburg statt. Erwartet wurden 1000 Teilnehmer, doch das Teilnehmerfeld war deutlich größer. In der Spitze bestand der Demozug laut Polizei aus 2300 Teilnehmern. Gegen 20 Uhr hatte sich die Zahl nach Polizeiangaben auf 1900 Teilnehmer reduziert, kurz darauf wurde die Demo auf der Reeperbahn beendet. In Absprache mit der Polizei hatten die Veranstalter auf ihre Abschlusskundgebung am Fischmarkt verzichtet.

Gegen 17.50 Uhr hatte sich der Demonstrationszug am Hansaplatz in Bewegung gesetzt, vorne ein Lautsprecherwagen mit Reggae-Musik. Am Jungfernstieg fand eine Zwischenkundgebung statt. Am Gängeviertel wurde der Demozug mit Pyrotechnik begrüßt.



Als der Protestzug unter erheblicher Polizeibegleitung samt Wasserwerfern Reeperbahn und Davidwache erreicht hatte, flogen vereinzelt Böller. Vor dem Polizeirevier gab es es gegen 20 Uhr eine kurze Zwischenkundgebung, dann lösten die Veranstalter die Demo auf. Die Abschlusskundgebung am Fischmarkt entfiel.

Wasserwerfer vor der Davidwache bei der Demo gegen das neue Polizeigesetz.

Die Straßensperrungen in der Altstadt und in der Neustadt sind aufgehoben, derzeit bestehen noch Sperrungen im Bereich St. Pauli.



Demo in Hamburg: 2300 Teilnehmer

Die Polizei hatte zunächst von 150 Teilnehmern gesprochen, mittlerweile bestand der Zug laut Polizeiangaben in der Spitze aus 2300 Menschen. Nutzer bei Twitter sprachen von deutlich mehr Teilnehmern. Laut Polizeisprecher Timo Zill befanden sich unter den Teilnehmern „500 Linksextremisten“.



„Klimaschutz statt Verfassungsschutz": Eine der Forderungen auf der Demo gegen das neue Polizeigesetz.

Auf den Schildern und Plakaten der Demonstranten stand „Klimaschutz statt Verfassungsschutz: Wir lassen uns nicht spalten“ oder einfach nur „Nein!!!“. Unter den Teilnehmern waren viele, die für in der Türkei gefangenen Kurden demonstrieren. Sie wedeln Fahnen, halten Banner hoch.

Demo gegen neues Polizeigesetz in Hamburg: Die Demonstranten sammeln sich am Hansaplatz.





Protest in Hamburg: Auch Ultras von HSV und St. Pauli dabei

Zum Anmelder-Bündnis der Demonstration zählten unter anderem der Landesverband von Die Linke und die Grüne Jugend Hamburg, die Piratenpartei, der Chaos Computer Club Hamburg, die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V., der Fachschaftsrat Rechtswissenschaft der Uni Hamburg. Auch Ultras von HSV und St. Pauli zeigten Präsenz.

Das Bündnis wirft dem rot-grünen Senat vor, die „kontroversen Sicherheitsgesetze noch schnell vor den Bürgerschaftswahlen durchzudrücken“, wie es in einer Mitteilung heißt. Kritisiert wird insbesondere die elektronische Aufenthaltsüberwachung per Fußfessel.

Grote: Gesetz schützt Frauen wirksamer vor gewalttätigen Männern

Die ist allerdings laut Senat ausschließlich für Terrorverdächtige und Beziehungstäter vorgesehen. „So kann die Polizei – anders als derzeit – endlich Frauen wirksamer vor gewalttätigen Männern schützen“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) im Juni. Bislang müsse man oft das potenzielle Opfer verstecken und dessen Freiheit einschränken.

„Die Gesetze müssen erneuert werden, dazu gibt es eine verfassungsrechtliche Rechtsprechung“, sagt Sören Schuhmacher (SPD). Das Polizeigesetz werde angepasst, nicht „verschärft“. Gerade im Bereich des Datenschutzes würden die Änderungen die Bürger weiter schützen, als dass sie sie durchleuchtbar machen würden.

Datenbanken werden künftig automatisiert ausgewertet

„Es gab den Verdacht, dass es bald eine Software geben wird, die vorhersagt, wann wer wo eine Straftat begeht. So eine Software wäre gesetzeswidrig und wird nicht angeschafft“, sagt Schuhmacher. Verschieden Datenbanken würden künftig nur nicht mehr manuell ausgewertet, sondern automatisiert – „wie Google für die Polizei.“

Senat: Neues Gesetz ist eine solide Arbeitsgrundlage für Polizei

SPD und Grüne sagten bereits vor Monaten, dass das neue Gesetz einen vernünftigen Kompromiss und eine solide Arbeitsgrundlage für die Polizei sei. Und: Man würde sich mit der Anpassung ohnehin an europarechtliche Vorgaben und einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts halten, die für alle Bundesländer gelten.