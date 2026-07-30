Feuerwehr, das THW und die Polizei vor dem Haus an der Holstenstraße. Lenthe-Medien

Risse im Mauerwerk und akute Einsturzgefahr an einem Wohnhaus in der Holstenstraße in Altona sorgten vor wenigen Tagen für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Nun kam es dort erneut zu einem Großeinsatz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte, darunter auch das THW, am Dienstag gegen 21.40 Uhr erneut zu dem Wohnhaus an der Holstenstraße gerufen. Passanten hatten gemeldet, dass große Wassermengen aus dem Gebäude liefen.

Holstenstraße in Altona: Erneut Feuerwehreinsatz

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Als Ursache wurde eine geplatzte Wasserleitung festgestellt. Warum sie platzte, ist bislang unklar. Eine vom THW auf dem Dach installierte Sondierungsanlage, die Bewegungen des einsturzgefährdeten Gebäudes aufzeichnet, zeigte keine Veränderungen. Der Einsatz dauerte bis 23.50 Uhr.

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Bereits am 23. Juni waren die Einsatzkräfte dort im Einsatz. Massive Risse im Mauerwerk und akute Einsturzgefahr machten das Haus unbewohnbar. Die Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen.

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