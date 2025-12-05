Wie gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe? Zwar sorgen Polizei und Sicherheitskräfte für ein insgesamt hohes Sicherheitsniveau, doch dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, steigt das Konfliktpotenzial. An einigen Stationen konzentriert sich Gewalt, Täter finden mehr Gelegenheiten, die Hemmschwelle sinkt – manche Orte gelten daher als Brennpunkte. Die MOPO hat aktuelle Zahlen der Bundespolizei ausgewertet, die zeigen, wie sich die Kriminalität an den einzelnen Bahnhöfen entwickelt.





