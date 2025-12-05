mopo plus logo
Ein Bundespolizist steht vor dem Eingang der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof.

Ein Bundespolizist vor der Wandelhalle. (Archivbild) Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, frank bründel

paidNeue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

Wie gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe? Zwar sorgen Polizei und Sicherheitskräfte für ein insgesamt hohes Sicherheitsniveau, doch dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, steigt das Konfliktpotenzial. An einigen Stationen konzentriert sich Gewalt, Täter finden mehr Gelegenheiten, die Hemmschwelle sinkt – manche Orte gelten daher als Brennpunkte. Die MOPO hat aktuelle Zahlen der Bundespolizei ausgewertet, die zeigen, wie sich die Kriminalität an den einzelnen Bahnhöfen entwickelt.


