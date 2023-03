35 Jahre alt war die Frau, die am vergangenen Samstagmorgen in einem Wald bei Stelle in Niedersachsen tot aufgefunden wurde. Sie lebte in Hamburg, arbeitete als Gelegenheitsprostituierte – und wurde offenbar von einem Freier getötet. Der Verdächtige (31) sitzt in U-Haft. Auch die Todesursache ist mittlerweile geklärt.