mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die beiden Katzen konnten der Besitzerin wohlbehalten übergeben werden.

Die beiden Katzen konnten der Besitzerin wohlbehalten übergeben werden. Foto: Christoph Leimig

  • Neuallermöhe

Flammen im 3. Stock: Zwei Katzen aus brennender Wohnung gerettet

Am Samstagmorgen brach in einer Wohnung in Neuallermöhe ein Feuer aus. Die Anwohner waren nicht zu Hause – aber ihre Katzen.

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 9.45 Uhr nach Neuallermöhe in den Walther-Rothenburg-Weg gerufen, weil im 3. Stock ein Fernseher brannte, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Das Feuer konnte vor Ort schnell gelöscht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kahlschlag in Eimsbüttel: NS-Mahnmal beschädigt – Initiatoren empört

Die Anwohner waren gar nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach – aber die beiden Katzen. Glücklicherweise ist niemandem etwas passiert: Die Feuerwehr rettete die Tiere und konnte sie wohlbehalten an die Besitzerin übergeben, die kurz darauf nach Hause kam. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test