Flammen im 3. Stock: Zwei Katzen aus brennender Wohnung gerettet

Am Samstagmorgen brach in einer Wohnung in Neuallermöhe ein Feuer aus. Die Anwohner waren nicht zu Hause – aber ihre Katzen.

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 9.45 Uhr nach Neuallermöhe in den Walther-Rothenburg-Weg gerufen, weil im 3. Stock ein Fernseher brannte, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Das Feuer konnte vor Ort schnell gelöscht werden.

Die Anwohner waren gar nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach – aber die beiden Katzen. Glücklicherweise ist niemandem etwas passiert: Die Feuerwehr rettete die Tiere und konnte sie wohlbehalten an die Besitzerin übergeben, die kurz darauf nach Hause kam. (mp)