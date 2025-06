Seit der Verhaftung von Shahriar J. herrscht Fassungslosigkeit. Der 20-Jährige aus Marienthal soll psychisch labile Kinder über das Internet gequält und eines sogar getötet haben, ohne dass jemand etwas merkte. Der Hamburger ist laut Ermittlern Teil eines internationalen Missbrauch-Netzwerks mit dem Namen „764“. Was treibt Täter wie Shahriar J. an? Und wie gelingt es ihnen immer wieder, Kinder per Bildschirm zu Grausamkeiten vor der Kamera anzustiften – und sie gar in den Selbstmord zu treiben? Die Antworten auf diese Fragen sind schwer auszuhalten.