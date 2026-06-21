Ein Fußballabend endet mit Gewalt-Eskalation – Fans werden vor einer Kneipe mit Knüppeln, Messern und Reizgas attackiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach einem Abend in einer Kneipe in Barmbek-Nord sind Fußballfans, die dort das Deutschlandspiel verfolgt hatten, von einer Gruppe vermummter Personen angegriffen worden. Die Opfer wurden mit Schlagstöcken und Reizgas attackiert. Auch ein Messer soll dabei im Spiel gewesen sein.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.40 Uhr an der Fuhlsbütteler Straße. Nach ersten Ermittlungen hatten mehrere Männer das Fußballspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste in einer Darts-Kneipe an der Hellbrookstraße verfolgt.

30 Angreifer mit Schlagstöcken, Reizgas und Messern

Anzeige

Als die Fans die Kneipe verlassen hatten, sollen sie an der Fuhlsbüttler Straße von mindestens 30 vermummten Personen angegriffen worden sein. Die Angreifer sollen laut Zeugen mit Schlagstöcken, Reizgas und Messern bewaffnet gewesen sein. In dem Tumult, so berichteten Zeugen gegenüber der Polizei, wurden die Opfer als „Nazi-Schweine“ beschimpft.





Anzeige

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Angreifer. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte keiner der Täter gefasst werden. Zwei Opfer erlitten Verletzungen und kamen in eine Klinik. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.