Eine Frau soll am Hamburger Hauptbahnhof mehrfach verbotene Nazi-Parolen gerufen haben. Sie soll sich nicht einsichtig gezeigt haben, als man sie auf das Verbot hinwies. Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen die 63-Jährige eingeleitet.

Um kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Freitag fiel die Frau auf dem Südsteg des Bahnhofs erstmals auf: Sie soll verbotenerweise Tauben gefüttert haben. Eine Streife der Bundespolizei sprach die Frau darauf an.

Nur zehn Minuten bis zum nächsten Aufeinandertreffen

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Doch auf die Beamten und deren Hinweis soll die 63-Jährige aggressiv reagiert haben. „Bei Beendigung der Maßnahme rief sie lautstark und für umstehende Bahnreisende deutlich hörbar zwei Mal ‚Heil Hitler‘“, so Woldemar Lieder, der Sprecher der Bundespolizei. Ihr sei mitgeteilt worden, dass gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werde. „Sie wollte sich anschließend nicht weiter dazu äußern und wurde vor Ort entlassen.“

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Nur zehn Minuten später trafen die Beamte wieder auf die Frau, wieder am Südsteg. Dieses Mal soll sie lautstark „Neonazi, Heil Hitler“ gerufen haben. Sie erhielt einen Platzverweis. Ihr wurde zudem angedroht, dass sie in Gewahrsam kommt, sollte sie sich nicht daran halten.

Doch sie hielt sich daran. Danach wurde die Frau nicht mehr am Bahnhof angetroffen. Die Bundespolizisten übergaben den Fall an die Landespolizei. Dort hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.