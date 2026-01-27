Navi führt Senior auf S-Bahn-Gleise: Notbremsung!

Ein 72-Jähriger, der nach eigenen Angaben auf dem Weg zum Arzt war, hat am Montag eine S-Bahn zur Notbremsung gezwungen.

Montagmittag, 12 Uhr: Eine S3 ist auf dem Weg zum Bahnhof Altona. Plötzlich bemerkt der Lokführer kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof einen Mann im Bereich der Gleise. Zum Glück fährt die S-Bahn nur noch 15 km/h, die Notbremsung gelingt, niemand wird verletzt.

Hamburg: Senior verirrt sich in den Gleisbereich

Der Lokführer nimmt den Mann, der sich in den Gleisbereich verirrt hat, bis zum Bahnhof Altona mit, übergibt ihn dort der Bundespolizei.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Im anschließenden Gespräch mit den Beamten zeigte sich, dass der 72-Jährige weder lebensmüde noch betrunken war. Er sei vielmehr auf dem Weg zu einem Arzttermin gewesen und habe sich auf die Angaben seines Handy-Navis verlassen. So sei er auf einmal im Gleisbereich gelandet. Dass er dort in Lebensgefahr schwebte, sei ihm nicht klar gewesen.

Lesen Sie auch: Vergewaltigungsfall einer 16-Jährigen in Altona nimmt überraschende Wende

Auch, wenn das Vergehen nicht in böser Absicht, sondern aus Unwissenheit geschah, muss der 72-Jährige jetzt mit einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

S-Bahn Hamburg: Bundespolizei warnt vor Aufenthalt im Gleisbereich

Die Bundespolizei warnt aus gegebenem Anlass noch einmal nachdrücklich: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen, oftmals sind die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer.“