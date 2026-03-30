Spaziergänger finden leblosen Mann – jede Hilfe kam zu spät

Trauriger Fund am Montagmittag: Zeugen entdecken in Billwerder nahe einem S-Bahnhof eine leblose Person.

Kurz vor 13.30 Uhr alarmierten Passanten am Mittleren Landweg, nahe dem dort gelegenen S-Bahnhof, die Polizei: Sie hätten einen leblosen Mann entdeckt. Dieser soll in eine Decke eingewickelt gewesen sein.

Billwerder: Passanten entdecken leblosen Mann an S-Bahnhof

Vor Ort konnten die Rettungskräfte trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Genauere Informationen zu dem Verstorbenen liegen noch nicht vor.

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Die Polizei geht aktuell nicht von einem Tötungsdelikt, also einem Verbrechen, aus. Standardmäßig wird allerdings ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären. Der S-Bahnverkehr war zwischendurch eingestellt. Mittlerweile fahren die Züge wieder. (aba)