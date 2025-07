Meterhohe Flammen in Hamburg: Anwohner in der Nacht alarmiert

Großeinsatz am späten Montagabend in Hamburg: In einem Gewerbegebiet in Bahrenfeld hat es auf dem Dach eines Betriebsgebäudes gebrannt. Meterhohe Flammen schlugen in den Nachthimmel. Anwohner wurden über ein Warnsystem alarmiert.

Gegen 22.45 Uhr schlugen plötzlich mehrere Meter hohe Flammen aus dem Flachdach eines zweigeschossigen Gebäudes in der Schützenstraße. Schon während der ersten Notrufe wurde die Lage als ernst eingeschätzt. Mehrere Anrufer schilderten ein ausgedehntes Feuer und starke Rauchentwicklung. Laut Feuerwehr schossen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mehrere Meter hohe Flammen aus dem Flachdach.

Feuer in Hamburg: Anwohner gewarnt

Mit Strahlrohren am Boden und einem über eine Drehleiter gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Anwohnerinnen und Anwohner in der Umgebung wurden über ein Warnsystem alarmiert und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für die Nachlöscharbeiten musste das Dach großflächig geöffnet werden, um Glutnester mit Kettensägen und Trennschleifern freizulegen. Die Löscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt waren 85 Rettungskräfte im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. (mp)