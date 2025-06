An der Alster: Feuerwehr sucht vermisste Person – und bricht Einsatz ab

Rätsel an der Alster: Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag am Ufer und im Wasser nach einer vermissten Person gesucht. Die Suche wurde erfolglos abgebrochen.

Der Notruf ging um 1:15 Uhr bei der Feuerwehr ein: Ein Anrufer meldete über seine Smartwatch, dass seine Begleitung verschwunden sei. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Krugkoppelbrücke in Winterhude. Dort wurde eine großangelegte Suche eingeleitet. Doch weder am Ufer noch im Wasser konnte die vermisste Person angetroffen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Exklusiv: Der Sadist aus dem Kinderzimmer – jetzt spricht der Vater von „White Tiger“

Laut Lagedienst wurde die Personensuche erfolglos abgebrochen. Weitere Informationen zum Verbleib der Person gibt es nicht. (mp)