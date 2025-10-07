Nächtlicher Brand in Hamburg: Pflegerin macht schreckliche Entdeckung

Am Dienstagmorgen hat eine Pflegerin in Billstedt eine schreckliche Entdeckung gemacht. Wie jeden Tag erschien sie bei einem Patienten in dessen Wohnung. Diesmal schlug ihr kalter Brandrauch entgegen. Der Bewohner war tot.

Wie die MOPO erfuhr, wurde die Feuerwehr gegen 8.35 Uhr in die Öjendorfer Höhe gerufen. Von dort hatte eine Pflegerin den Notruf gewählt. Sie hatte Brandspuren im Haus festgestellt und kurz darauf einen leblosen Bewohner entdeckt.

Leichnam kam in die Gerichtsmedizin

Der Bewohner wies laut Feuerwehr deutliche Todeszeichen auf. Nach Informationen der MOPO war in der Nacht in dem Haus ein Schwelbrand ausgebrochen. Ob der Bewohner infolge des Brandes verstarb, soll nun in der Gerichtsmedizin geklärt werden. Die Polizei ermittelt.