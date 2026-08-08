Wieder ein schwerer Unfall am Elbdeich: Ein Rennradfahrer ist mit einem Motorradfahrer kollidiert. HamburgNews

Schwerer Verkehrsunfall in Kirchwerder: Am Kraueler Hauptdeich sind am Samstagmittag ein Motorrad- und ein Radfahrer miteinander kollidiert. Beide wurden schwer verletzt.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 12.45 Uhr informiert. Beide Fahrer lagen verletzt am Boden, Rettungskräfte begannen sofort mit der Versorgung. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Während die Polizei die Fahrbahn sperrte, kamen die Männer in Krankenhäuser. Laut Feuerwehr ist der Zustand des Motorradfahrers „kritisch“, auch der Radfahrer wurde schwer verletzt, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.

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Andere Radfahrer behindern Rettungsarbeiten

Wie genau es zu der Kollision kam, ist noch unklar, anscheinend gab es keine unmittelbaren Zeugen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Was die Arbeiten vor Ort allerdings erschwert hat, waren Radfahrer, die die Sperrung ignorierten und mitten durch die Unfallstelle fuhren.

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Am Elbdeich in Kirchwerder kommt es immer wieder zu teils schweren Unfällen. Zuletzt war ein Rennradfahrer am Mittwoch in ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Mann kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Nur wenige Tage zuvor gab es am Sonntag einen ähnlichen Unfall.

Redaktioneller Hinweis: In einer vorherigen Fassung des Artikels hieß es, der Radfahrer schwebe in Lebensgefahr. Polizei und Feuerwehr haben ihre Angaben diesbezüglich korrigiert, tatsächlich wurde der Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt.