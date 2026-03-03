Nächster Halt Gefängnis: Drogenkrimineller am Hauptbahnhof geschnappt

Hätte er sich zusammengerissen, wäre er jetzt wohl noch auf freiem Fuß: Die Bundespolizei ist am Sonntag am Hauptbahnhof auf einen gesuchten Drogenkriminellen aufmerksam geworden – weil er sich so heftig mit zwei anderen Männern stritt.

Der Mann geriet gegen 14.30 Uhr wegen seiner „lautstarken verbalen Streitigkeiten“ in den Fokus einer Streife, so die Bundespolizei. Einsatzkräfte kontrollierten die Beteiligten. Dabei stellte sich heraus: Gegen einen 26-Jährigen lag eine Ausschreibung zur Festnahme vor.

Mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe wegen Rauschgiftkriminalität

Gesucht wurde er seit dem 31. Oktober 2025 mit einem Europäischen Haftbefehl der polnischen Justizbehörden aus Krakau. Der Mann ist rechtskräftig verurteilt und muss in Polen noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, fünf Monaten und 28 Tagen verbüßen – unter anderem wegen Rauschgiftkriminalität.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten vorläufig fest und brachten ihn zum Revier am Hauptbahnhof. Ein Arzt bescheinigte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des 26-Jährigen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Das weitere Auslieferungsverfahren übernimmt jetzt die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg. (mp)