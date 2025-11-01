Nach wilder Flucht: Carsharing-Auto zerschellt an Baum

Mitten in der Nacht endete eine wilde Flucht in Hamburgs Osten mit einem lauten Knall: In Neuallermöhe ist am frühen Sonnabend ein Carsharing-Wagen nach einer kurzen Verfolgung durch die Polizei gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer (24) wurde schwer verletzt.

Gegen 4 Uhr morgens meldete ein Zeuge der Polizei auf der A1 in Richtung Norden ein auffällig fahrendes Auto eines Carsharing-Anbieters. Der Mann blieb dran, bis der Wagen bei Moorfleet von der Autobahn abfuhr – dort übernahm eine Streife die Verfolgung.

Unfall in Neuallermöhe: Mann lebensgefährlich verletzt

Im Stellbrinkweg wollten die Beamtinnen und Beamten den VW ID.3 stoppen, doch der Fahrer trat aufs Gas und flüchtete. Nur wenige Sekunden später verlor er am Felix-Jud-Ring die Kontrolle – und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Wagen wurde völlig zerstört, Trümmerteile flogen dutzende Meter weit über die Straße.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, um den Mann aus dem Wrack zu befreien. Er erlitt schwere Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen, und kam unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann laut Polizei zunächst nicht ausgeschlossen werden, später hieß es glücklicherweise, dass die Verletzungen „lediglich“ schwer sind.

Ob der 24-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist noch unklar. Eine Blutprobe soll Aufschluss geben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (mp)