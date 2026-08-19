Am Rande eines Pressetermins in Hamburg-Heimfeld kam es zu einem Vorfall: Ein Mann mit einem Messer tauchte auf und ging auf ein NDR-Kamerateam zu. Die Polizei rückte an.

Am Mittwochmittag kam es zu einem Vorfall in Hamburg-Heimfeld: Nach der Vorstellung eines neuen Sicherheitskonzeptes für den Schwarzenbergpark hatte ein NDR-Kamerateam einen Mann mit einem Messer bemerkt und die Polizei alarmiert.

Bei einem gemeinsamen Pressetermin haben am Mittwochmorgen das Bezirksamt Harburg und die Polizei Hamburg das neue Sicherheitskonzept für den Schwarzenbergpark und die angrenzenden Schulwege vorgestellt. Hintergrund sind vermehrt Vorfälle im Umfeld der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado: Zweimal fielen im Juni im Umfeld der Drogenhilfeeinrichtung Schüsse. Ein Mann wurde verletzt, zwei benachbarte Schulen mussten zeitweise von der Polizei abgeriegelt werden.

Auch nach dem Pressetermin am Mittwoch kam es zu einem Vorfall: Nach Angaben eines Reporters vor Ort machte ein NDR-Team weitere Aufnahmen im Bereich der Schulen und der Drogenhilfeeinrichtung. Währenddessen soll ein Mann unweit des Teams mit einem Messer auf einen Baum geworfen haben. Nach jedem Wurf habe er das Messer wieder zurückgeholt.

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NDR-Kamerateam alarmiert Polizei – und kann danach weiterfilmen

Nachdem er das Kamerateam bemerkte, soll der Mann das Messer eingesteckt und auf das Team zugegangen sein. Das Kamerateam fühlte sich nach eigenen Angaben zwar nicht unmittelbar durch den Mann bedroht, entfernte sich dennoch nach dem Dreh und alarmierte um 11.50 Uhr die Polizei. Die Beamten rückten mit mehreren Einsatzkräften an. Sie traf den Tatverdächtigen noch vor Ort an.

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Nach Angaben einer Polizeisprecherin konnte allerdings keine aktive Bedrohungslage festgestellt werden. Auch ein Messer wurde bei dem Mann nicht gefunden. Dem Tatverdächtigen wurde demnach ein Platzverweis ausgesprochen. Danach konnte das NDR-Team weiterfilmen.

Einen Zusammenhang des Vorfalls mit dem Pressetermin zum neuen Sicherheitskonzept gibt es nach Einschätzung der Polizei nicht. Auch zur Identität des Mannes konnten keine Angaben gemacht werden. (kla)