Nach versuchter Fahrerflucht: betrunkener Fahrer ohne Führerschein festgenommen

Am Sonntagabend kam es in Hamburg-Stellingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Autofahrer versucht haben soll, zu fliehen. Dank eines mutigen Zeugen konnte der Mann jedoch festgehalten und von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Dabei kam heraus: Der Mann besitzt weder einen Führerschein, noch eine Aufenthaltsgenehmigung.

Nach ersten Ermittlungen war der 29-Jährige gegen 20.40 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Hagenbeckallee in Richtung Basselweg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit einem geparkten VW Golf zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt.

Laut Polizei versuchte der Fahrer zunächst, sein Auto erneut zu starten. Ein 44-jähriger Anwohner verhinderte dies jedoch. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß, wobei der Zeuge ihm folgte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Während der Flucht stürzte der 29-Jährige und zog sich leichte Kopfverletzungen zu.

Der Fahrer war stark angetrunken und besitzt keinen Führerschein

Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß, erheblich alkoholisiert war und sich offenbar illegal in Deutschland aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei mehr als 2,4 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen, und eine Blutprobe wurde angeordnet.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Albaner unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Anschließend kam er ins Untersuchungsgefängnis. Ob ein Haftbefehl erlassen wird, entscheidet nun der Haftrichter. (mp)