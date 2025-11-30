Nach Unfall: BMW-Fahrer versteckt sich im Kofferraum

Unfall mit kuriosem Ausgang: Nachdem es in Heimfeld gekracht hatte, versteckte sich der Fahrer im Kofferraum. Als die Polizei eintraf, wurde schnell klar, warum.

Der Mann im BMW stieß am Samstagabend auf der Stader Straße, in Höhe des Krankenhauses „Maria Hilf“, mit einem Auto zusammen. Genauere Umstände sind unklar, aber der BMW kam von der Straße ab und erst in einem Waldstück zum Stehen.

Mann hält sich illegal in Deutschland auf – Verfahren eingeleitet

Wie Zeugen später der Polizei berichteten, soll der BMW-Fahrer dann ausgestiegen sein und sich im Kofferraum versteckt haben. Als Beamte den Kofferraum öffneten, mit dem Mann sprachen und seine Personalien kontrollierten, wurde der Grund des Versteckens klar.

Denn der Mann war weder im Besitz eines Führerscheins, noch hält er sich legal in Deutschland auf. Er kam mit zur Wache, gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Derweil musste die Feuerwehr Bäume zersägen, um den BMW bergen zu können. Es kam wegen der Unfallaufnahme und der Bergung zu Stau auf der Stader Straße. (dg)