Kurioser Unfall: SUV-Fahrer unter Drogen schiebt Auto vor sich her

Ein kurioser Unfall in Eidelstedt beschäftigt seit der Nacht zu Sonntag die Ermittler des Polizeiunfalldienstes. Ein SUV-Fahrer hatte einen Kastenwagen frontal gerammt und ihn rund 30 Meter vor sich hergeschoben.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 1.30 Uhr an der Kieler Straße Ecke Elbgaustraße. Der SUV-Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kastenwagen.

Drogentest bei SUV-Fahrer war positiv

Kurz nach dem Crash trat der SUV-Fahrer erneut aufs Gas und schob den Kastenwagen rund 30 Meter vor sich her, bevor er zum Stehen kam. Verletzte gab es bei dem Unfall zum Glück nicht.

Die herbeigerufenen Polizisten führten bei dem SUV-Fahrer einen Drogentest durch. Dieser fiel positiv aus, sodass er zur Blutentnahme auf die Wache gebracht wurde. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.