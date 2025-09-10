Nach Unfall am Fischmarkt: Wilde Verfolgungsjagd durch Hamburg

Am Mittwochnachmittag kam es in Hamburg zu einer spektakulären Verfolgungsjagd: Mehrere Streifenwagen jagten einen Autofahrer, der nach einem Unfall die Flucht ergriffen hatte.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer am Fischmarkt (St. Pauli) einen Unfall verursacht. Anstatt anzuhalten und seine Daten auszutauschen, gab er jedoch Gas und suchte das Weite.

Flucht mit Vollgas: Fahrer ignoriert Polizei-Signale

Ein Streifenwagen nahm sofort die Verfolgung auf und versuchte den Wagen per Stopp-Signal zu stellen. Doch der Fahrer ignorierte alle Anweisungen und raste weiter davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Wilde Verfolgungsjagd: Flüchtiger Fahrer will Polizeiwagen abdrängen – zwei Verletzte

Weitere Streifenwagen – auch von der Bundespolizei – schlossen sich der Verfolgung an. Schließlich gelang es den Beamten, den Wagen auf der Max-Brauer-Allee (Altona) einzukesseln und zu stoppen. Der Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen.