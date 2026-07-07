In der Nacht zu Dienstag ist eine Mitarbeiterin einer Tankstelle am Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel überfallen worden. Ein maskierter Täter soll gegen 0.55 Uhr die 43-Jährige bedroht und Bargeld erbeutet haben.

Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Täter. (Symbolfoto) dpa / Maximilian Koch

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Hummelsbüttel beschäftigt seit der Nacht zu Dienstag die Ermittler des Raubdezernats. Der Täter hatte das Gelände offenbar zuvor ausgekundschaftet und schlug in einem günstigen Moment zu.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 0.55 Uhr am Poppenbütteler Weg. Nach MOPO-Informationen hatte die 43-jährige Mitarbeiterin der Aral-Tankstelle ihren Arbeitsplatz kurz verlassen, um an einem Nebeneingang frische Luft zu schnappen.

Maskierter Täter trug Gummihandschuhe

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Diesen Moment nutzte der maskierte Täter. Er drängte die Frau zurück in den Verkaufsraum, bedrohte sie und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer geringen Beute flüchtete er anschließend in Richtung Goldröschenweg. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen gelang ihm die Flucht.

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Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, schätzungsweise 30 bis 35 Jahre alt und hat dunkle Augen. Er trug eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Hose sowie auffällige weiße Gummihandschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.