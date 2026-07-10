Rund zwei Wochen nach der Messerattacke an der Horner Rennbahn hat die Mordkommission einen Tatverdächtigen gefasst. Der 38-Jährige wurde an seinem Arbeitsplatz in Wilhelmsburg festgenommen.

Nach der blutigen Messerattacke an einer Bushaltestelle Ende Juni hat die Hamburger Mordkommission einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 38 Jahre alte Mann sitzt inzwischen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht zum 28. Juni. Ein 43-Jähriger war mit mehreren Stichverletzungen im Bereich der Bushaltestelle Horner Rennbahn aufgetaucht und kurz darauf vor wartenden Fahrgästen zusammengebrochen. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zunächst war wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Im Verlauf der Ermittlungen verdichteten sich jedoch die Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Daraufhin übernahm die Mordkommission den Fall und die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl.

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USE greift im Dönerladen zu

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr griffen Ermittler schließlich zu. Beamte der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) nahmen den 38-jährigen türkischen Staatsangehörigen in einem Dönerladen an der Veringstraße in Wilhelmsburg fest. Anschließend durchsuchten die Ermittler auch seine Wohnung.

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Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv machen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.