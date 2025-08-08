Nach Telefonat mit Vater ist Melodie plötzlich verschwunden

Die Hamburger Polizei bittet um Mithilfe bei einem Kriminalfall: Seit Mittwoch ist die erst 17 Jahre alte Melodie aus Lurup verschwunden. Seit einem Telefonat fehlt von ihr jede Spur – ihre Familie hat einen Verdacht.

Die 17-Jährige befand sich bis Mittwoch in Behandlung in einem Rahlstedter Kinderkrankenhaus, ehe sie aus diesem entlassen wurde. Zuvor hatte sie noch Kontakt mit ihrem Vater, telefonierte mit ihm – offenbar ohne irgendwelche Andeutungen zu machen, nicht nach Hause kommen zu wollen.

Kripo ermittelt

„Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Gefährdung für sie nunmehr nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr“, sagte ein Polizeisprecher. Melodie sei 1,60 Meter groß, schlank und habe lange, dunkelblonde Haare. Zuletzt habe sie eine schwarze Jogginghose, einen hellen Kapuzenpullover und braune, kniehohe Fellstiefel getragen.

Die Eltern glauben, dass Melodie sich mit älteren und falschen Freunden herumtreiben könnte, daher könnten sie eine Gefährdung nicht ausschließen. Die Kripo versucht nun, das Mädchen zu finden. Die Ermittler bitten gezielt Zeugen, die die 17-Jährige gesehen oder sogar wissen, wo sie ist, sich zu melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789, an jede Wache oder direkt per Notruf 110. (dg)