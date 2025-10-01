Mann in Hamburg mit Flasche geschlagen: Rettungswagen voller Blut

Blutiger Streit in Farmsen-Berne: Am Dienstagabend wurden dabei zwei Männer teils schwer verletzt. Einer von ihnen verlor so viel Blut, dass der Rettungswagen nach dem Transport in eine Klinik vorübergehend außer Dienst gestellt werden musste.

Der Einsatz ereignete sich laut Polizei gegen 21.20 Uhr am Traberweg. Auf einem Supermarktparkplatz sollen ersten Erkenntnissen zufolge drei Männer (38, 52 und 54 Jahre alt) zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Der 38-Jährige habe sich kurzzeitig entfernt, sei dann jedoch zurückgekehrt und habe mit einer Flasche auf den 52- und den 54-Jährigen eingeschlagen.

Kripo ermittelt nach blutigem Streit

Eines der Opfer erlitt stark blutende Verletzungen. Nachdem es von einem Notarzt behandelt worden war, wurde es mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Anschließend musste das Fahrzeug vorübergehend außer Dienst genommen werden, um die Blutspuren zu beseitigen. Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.