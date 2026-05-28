Taxifahrer mit Beil bedroht – Polizei fahndet nach Räuber mit großer Nase

Nach einem Streit um die Fahrstrecke kam es in der Nacht zu Donnerstag in St. Georg zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Taxifahrer brach hinter dem Steuer zusammen und musste von einem Notarzt reanimiert werden. Wenige Stunden später wurde in Othmarschen ein weiterer Taxifahrer mutmaßlich mit einem Beil bedroht und ausgeraubt.

Wie die MOPO erfuhr, stieg ein 24-Jähriger gegen 1.50 Uhr am Steindamm nahe des Steintorplatzes in ein Taxi. Als Fahrtziel soll er den nur wenige hundert Meter entfernten Hauptbahnhof angegeben haben. Der 64-jährige Fahrer habe die kurze Strecke jedoch nicht fahren wollen. Daraufhin sei es im Taxi zu einem Streit gekommen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 24-Jährige dem Fahrer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf brach der 64-Jährige nach ersten Erkenntnissen hinter dem Steuer zusammen. Ein Notarzt reanimierte den Mann noch vor Ort. Der Fahrgast wurde anschließend zur Wache gebracht.

Taxifahrer in Othmarschen beraubt

Nur wenige Stunden später kam es in Othmarschen zu einem weiteren Vorfall mit einem Taxi. Nach Angaben der Polizei stiegen drei Männer am Bahnhof Holstenstraße in Altona-Altstadt ein und ließen sich zur Baurstraße fahren. Dort sollen sie den 60-jährigen Fahrer mit einem Beil bedroht und ausgeraubt haben. Die Täter flüchteten anschließend mit einer geringen Menge Bargeld.

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Einer der Täter soll laut Polizei etwa 18 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare getragen und eine Kapuzenjacke angehabt. Zudem wird er mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Auffällig sei seine große Nase gewesen. Ein weiterer Verdächtiger sei ebenfalls etwa 18 bis 19 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß gewesen. Laut Polizei hatte er schwarze, mittellange Haare mit Mittelscheitel, einen Backenbart und ebenfalls eine Kapuzenjacke getragen. Zudem sei bei ihm eine vergleichsweise kleine Nase aufgefallen.

Zum dritten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (040) 4286 56789.