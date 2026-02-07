Nach Streit im Hochhaus: Von der Polizei gesuchter Mann springt in die Tiefe

Bei einem Polizeieinsatz in Hausbruch ist ein Mann vom Balkon eines Hochhauses gesprungen. Er hatte großes Glück. Später stellte sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Beamten wurden am Freitag gegen 23.20 Uhr gerufen. In dem Hochhaus am Hardauring soll es bei einer Party zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Dabei sollen sie auch aufeinander losgegangen sein.

Zwei Männer behandelt und versorgt

Als die Polizisten eintrafen, sahen sie noch, wie einer der am Streit beteiligten Männer vom Balkon aus dem zweiten oder dritten Stock sprang und in die Tiefe stürzte. Er blieb zunächst regungslos in einem Grünstreifen liegen.

Ein Notarzt kümmerte sich um den Mann und stabilisierte ihn. Kurz darauf konnte er wieder selbstständig zum Rettungswagen gehen. Er kam ins Krankenhaus. Ein weiterer Mann von der Party wurde mit leichteren Verletzungen behandelt.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes, der vom Balkon gesprungen war, ergab sich ein Treffer: Er war zur Fahndung ausgeschrieben. Nähere Hintergründe waren zunächst unklar. (dg)