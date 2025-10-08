Nach Streit: Frau flüchtet aufs Dach und stürzt in Gemüseladen – dann wird es bizarr

Ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Einsatzkräfte werden am Mittwoch zur Wohnsiedlung Kirchdorf-Süd in Wilhelmsburg alarmiert, kurz darauf rückten auch Höhenretter der Feuerwehr an. Dann nimmt die Situation eine bizarre Wendung.

Was war passiert? Gegen 13.30 Uhr berichteten Nachbarn von einem heftigen Streit in einem Hochhaus am Erlerring: Eine Frau soll mit einer Gardinenstange auf ihren Ex-Partner losgegangen sein. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation – die Frau flüchtete über den Balkon und kletterte auf das Dach einer angrenzenden Ladenzeile am Marktplatz.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, doch die Frau entkam zunächst – und sprang schließlich aus rund drei bis vier Metern Höhe auf die Markise eines Gemüseladens. Die hielt dem Gewicht nicht stand, riss – und die Frau stürzte direkt in die Auslage des Geschäfts, mitten in einen Stapel Kohlköpfe.

Nach Ausraster: Nackte Frau kommt ins Krankenhaus

Leicht verletzt, aber zunehmend aggressiv, wurde sie vom Rettungsdienst erstversorgt. Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet: Vor dem Rettungswagen entkleidete sich die Frau plötzlich vollständig – und urinierte nackt auf dem Marktplatz.

Die Polizei griff durch. Da Zweifel an ihrem psychischen Zustand bestanden, sollte sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch die Frau wehrte sich massiv. Erst unter Zwang konnte sie auf einer Trage fixiert werden. Ein Amtsarzt soll nun prüfen, ob eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung notwendig ist.