Nach Spray-Aktion nahe Michel: Polizei begleitet spontanen HSV-Fanmarsch

Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim haben sich mehrere hundert HSV-Fans spontan in der Nähe des Michels versammelt und mussten von der Polizei in Richtung Kiez geleitet werden. Nach MOPO-Informationen ist es zuvor zu einer Spray-Aktion gekommen.

Die euphorisierten Fans sollen die Stufen einer Treppe in Michel-Nähe mit den Vereinsfarben „verziert“ haben, so ein Reporter vor Ort. Die Polizei bestätigt, dass die Gruppe sich in Höhe des Hamburger Wahrzeichens versammelt hatte und es zu einer „Spray-Aktion“ gekommen sei.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wahrscheinlich ist er gebrochen“: HSV-Profi Vuskovic lüftet irres Tor-Geheimnis

Die Beamten geleiteten die Fans über Venusberg, Seewartenstraße und Bernhard-Nocht-Straße bis zum HSV-Sportpub „Tankstelle“ in der Gerhardstraße. Teilweise wurde auf dem spontanen Fanmarsch Pyrotechnik gezündet, es blieb aber weitestgehend friedlich, so ein Polizeisprecher.