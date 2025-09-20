mopo plus logo
Polizei mit Pyrotechnik im Hintergrund

Nach dem Heimsieg über den 1. FC Heidenheim begleitete die Polizei einen spontanen Fanmarsch vom Michel zum Kiez Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

Nach Spray-Aktion nahe Michel: Polizei begleitet spontanen HSV-Fanmarsch

Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim haben sich mehrere hundert HSV-Fans spontan in der Nähe des Michels versammelt und mussten von der Polizei in Richtung Kiez geleitet werden. Nach MOPO-Informationen ist es zuvor zu einer Spray-Aktion gekommen.

Die euphorisierten Fans sollen die Stufen einer Treppe in Michel-Nähe mit den Vereinsfarben „verziert“ haben, so ein Reporter vor Ort. Die Polizei bestätigt, dass die Gruppe sich in Höhe des Hamburger Wahrzeichens versammelt hatte und es zu einer „Spray-Aktion“ gekommen sei.

Die Beamten geleiteten die Fans über Venusberg, Seewartenstraße und Bernhard-Nocht-Straße bis zum HSV-Sportpub „Tankstelle“ in der Gerhardstraße. Teilweise wurde auf dem spontanen Fanmarsch Pyrotechnik gezündet, es blieb aber weitestgehend friedlich, so ein Polizeisprecher.

