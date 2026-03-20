Junge Frau im Park überfallen: Mann nach sexuellem Übergriff in U-Haft

Eine junge Frau wird in Horn von einem Mann verfolgt und im Park angegriffen. Sie schreit um Hilfe, der Täter flüchtet in die Nacht. Die Polizei hat nun einen Mann (35) festgenommen.

Anfang März war die 29-Jährige nachts auf dem Heimweg. Kurz nachdem sie den U-Bahnhof Legienstraße verlassen hatte, sei ihr ein Mann aufgefallen, der ihr gefolgt sei, sagte sie bei der Polizei aus. In Höhe des Vierbergen-Parks am Lisa-Niebank-Weg soll der Mann sie unvermittelt angegriffen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Nach Angriff in Horn: Mann in U-Haft

Die Frau konnte den Mann bei der Befragung durch die Polizei beschreiben, die Fachdienststelle für Sexualdelikte übernahm die Ermittlungen.

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Die Beamten identifizierten einen 35-Jährigen aus Bramfeld als möglichen Täter. Der Verdacht erhärtete sich, sodass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkte.

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Zivilfahnder spürten den Mann auf und nahmen ihn am Donnerstagmorgen fest. Der 35-Jährige kam in U-Haft. (dg)