Nach Sexualdelikt in Hamburg: Fotos aus Überwachungskamera verraten Täter

In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist es in Marienthal zu einem Sexualdelikt an einer jungen Frau gekommen (MOPO berichtete). Nun konnte ein Tatverdächtiger in Barmbek-Süd festgenommen werden.

Die Tat geschah gegen 2.55 Uhr am Mittelkamp, einem von der Rodigallee abgehenden Stichweg. Hier soll ein Mann einer Frau, mit der er zuvor zusammen im Bus gesessen hatte, gefolgt sein und sie dann angefallen und betatscht haben. Weil die Frau laut schrie, flüchtete der Täter.

Tatverdächtiger in Barmbek-Süd festgenommen

Nach Auswertung der Videokamera in dem Bus konnte der Angreifer (33) bald darauf identifiziert werden. Fahnder hefteten sich an seine Fersen und nahmen ihn in Barmbek-Süd auf der Straße fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Wandsbek wurde Beweismaterial sichergestellt.