Schwerer Unfall in Hamburg – Polizei stellt Auto sicher

Schwerer Unfall am Sonntag in Hammerbrook: Ein Autofahrer rammte zwei geparkte Autos und gab an, ein technischer Defekt an seinem Fahrzeug sei der Grund dafür gewesen.

Der Mann war laut Polizei gegen 11.50 Uhr auf der Anckelmannstraße in Richtung Berliner Tor unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab und krachte in zwei geparkte Autos.

Bremsen sollen versagt habe – Auto sichergestellt

Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Der Verursacher aber behauptete, dass ein technischer Defekt aufgetreten sei und die Bremsen versagt hatten. Um dies zu überprüfen, wurde sein Wagen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.