Nach Schüssen vor Kneipe: Polizei durchsucht Sports-Bar

Ende Juli dieses Jahres fielen Schüsse vor einer Kneipe in Lohbrügge. Zuvor waren dort mehrere Männer in Streit geraten. Verletzte gab es zum Glück nicht. Nun durchsuchte die Kripo in diesem Zusammenhang eine Sports-Bar.

Laut Polizei hatte sich der Vorfall bereits am Abend des 30. Juli ereignet. Gegen 23.15 Uhr sollen ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Männer vor der Bar „Enzo“ an der Alten Holstenstraße in Streit geraten sein. Aus der Gruppe heraus soll ein Mann dann mehrere Schüsse auf seine Kontrahenten abgefeuert haben. Zum Glück wurde niemand getroffen.

Zwei vorläufige Festnahmen von Tatverdächtigen

Der Schütze flüchtete. Kurz darauf stoppten Polizisten an der Bergedorfer Straße und am Sander Damm zwei Fahrzeuge mit möglichen Tatverdächtigen. Ein 31-jähriger Insasse sowie ein 51-Jähriger aus einem anderen Fahrzeug, wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

Am Donnerstag durchsuchte die Kripo nun eine Sports-Bar am Hein-Möller-Weg (Lohbrügge). Diese Lokalität soll laut einem Polizeisprecher in Zusammenhang mit den Schüssen stehen. Beweismaterial wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.