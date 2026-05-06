Nach Schüssen in Kulturverein in Hamburg – Tatverdächtiger in Haft

Nach den Schüssen in einem Kulturverein in Lurup im Januar dieses Jahres hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen verhaftet. Bei dem Vorfall wurden damals zwei Männer verletzt. Das LKA ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am 25. Januar sollen bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 3.35 Uhr mehrere Männer den Kulturverein am Rugenbarg gestürmt haben. Dort schossen sie um sich. Zwei Männer (19 und 22 Jahre) wurden dabei schwer verletzt. Einer der Tatverdächtigen konnte kurz darauf festgenommen werden. Einem Komplizen gelang unerkannt die Flucht.

Männer trugen schusssichere Westen

Einem späteren Zeugenaufruf der Polizei war dann zu entnehmen, dass die Täter sich offenbar auf eine blutige Auseinandersetzung vorbereitet hatten. Sie trugen schusssichere Westen. Im Zuge der Ermittlungen, die durch die Mordkommission geführt wurden, geriet ein 26-Jähriger in den Fokus der Beamten. Der wurde jetzt in einer Wohnung in Altona festgenommen. Er kam in U-Haft.