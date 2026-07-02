Nach Schüssen in Hamburg sind drei Wohnungen durchsucht worden. Es gab Festnahmen.

Nach Schüssen in Heimfeld wurden zwei Männer festgenommen (Symbolfoto) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Die Polizei hat im Zusammenhang mit einer Schießerei im Hamburger Stadtteil Heimfeld zwei Männer vorläufig festgenommen. Gegen einen 46-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, ein 31-Jähriger wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mitte Juni war es in einer Parkanlage zu Schussabgaben gekommen, bei denen ein 45-Jähriger schwer verletzt wurde. Die gemeinsam mit dem Drogendezernat geführten Ermittlungen brachten die Ermittler des Landeskriminalamtes auf die Spur der beiden Männer.

Schüsse in Heimfeld: Es gab Festnahmen

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Bei der Durchsuchung von drei Wohnungen in den Stadtteilen Harburg und Neugraben-Fischbek sowie im niedersächsischen Meckelfeld wurden zwei scharfe Schusswaffen, mehrere Mobiltelefone, geringe Mengen Betäubungsmittel und insgesamt rund 34.000 Euro sichergestellt.

Auch die beiden Tatverdächtigen wurden angetroffen. Gegen beide wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ob es sich bei einem der beiden Männer um den Schützen handelt, steht bislang nicht fest. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (dpa/js)