Nach Schlägerei in der Hamburger Altstadt: Polizei stoppt BMW mit Flüchtigen

Die Polizei hat am Samstagnachmittag am Deichtorplatz mehrere Beteiligte einer Schlägerei an der Flucht hindern können. Zwei Personen wurden festgenommen.



Laut Polizei hatte es gegen 15 Uhr eine Schlägerei zwischen sieben bis acht Personen gegeben. Die Prügelei soll sich demnach in der Springeltwiete in der Altstadt ereignet haben.



Nach Schlägerei in Hamburg: Polizei stoppt BMW

Kurze Zeit später konnte die Polizei einen schwarzen BMW-SUV am Deichtorplatz stoppen, mit dem einige Beteiligte zu flüchten versucht hatten.



Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen zu weiteren Ermittlungen mit auf die Wache genommen. (hb)