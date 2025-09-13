Nach Schlägerei aus fahrendem Auto geschossen – Großfahndung

In Hausbruch ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in einem Auto und schossen dabei aus dem Fenster.

Zunächst wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr in den Reetkükenweg gerufen. Dort war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Dabei war ein Beteiligter leicht verletzt worden.

Hausbruch: Schüsse aus Autofenster – Großfahndung

Laut Zeugen seien mehrere Personen kurz darauf in einem Auto geflüchtet. Beim Losfahren sollen mehrere Schüsse aus einem der Fenster abgefeuert worden sein. Mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber starteten eine Großfahndung.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit mit Äxten und Schwertern: Schwer bewaffnete Polizisten verhindern Eskalation

Laut Polizei wurde das verdächtige Fahrzeug kurz darauf in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) gestoppt. Zwei Insassen wurden in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des Autos wurden zwei Schreckschusswaffen gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.