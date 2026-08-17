Ein bekannter Firmenchef und TikToker ist in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden – noch heute steht er unter Schock.

Ende Juli ist im Stadtteil Uhlenhorst ein Mann in seiner Wohnung überfallen worden. Nun kam heraus: Bei dem Opfer handelt es sich um einen bekannten Firmenchef, dessen Unternehmen Sportnahrung vertreibt – und der zugleich erfolgreicher TikToker ist.

Als Rene Büssow (37) am 28. Juli gegen 19 Uhr seine Wohnung aufschließen wollte, stürmten zwei schwarz gekleidete Männer auf ihn zu, bedrohten ihn mit einer Waffe und drängten ihn in die Wohnung.

Überfall auf der Uhlenhorst: Mehrere Streifenwagen und Polizeihubschrauber im Einsatz

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In der Wohnung forderten sie Wertsachen und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber entkamen sie unerkannt.

@rene.buessow Hello Leute, ein kleines Lebebszeichen und die Gründe für meine Abwesenheit. ♬ Originalton - rene.buessow

Das Opfer ist kein Unbekannter. Es handelt sich um René Büssow, Gründer eines Unternehmens, das unter anderem Nahrungsergänzungsmittel für Sportler vertreibt. Auf seinem erfolgreichen TikTok-Kanal war es seit dem Überfall ruhig geworden. Nun meldet er sich mit bewegenden Worten bei seinen Followern.

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Bekannter Firmenchef meldet sich mit bewegenden Worten auf TikTok

„Dies wird mein schwerstes TikTok-Posting.“ Mit diesen Worten beginnt Büssow seinen Beitrag, den er am vergangenen Sonntag auf seinem Kanal hochgeladen hat. Darin berichtet er von dem Überfall und davon, wie sehr ihn dieser mitgenommen habe. Noch heute sei er traumatisiert, wolle aber nach vorn sehen und versuchen, das Geschehene auszublenden.

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„Es war so schrecklich, an seinem Safe Place Opfer eines Verbrechens zu werden.“ Und weiter: „Ich hatte mich einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um die Sache verarbeiten zu können. So ganz gelungen ist mir das bis heute nicht.“ Es ist deutlich spürbar, wie sehr den Unternehmer der Vorfall noch immer belastet.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 4286 56789 entgegen.