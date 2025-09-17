Nach Raub in Billstedt: SEK stürmt mehrere Wohnungen

Nach einem Raub in Billstedt im August dieses Jahres, bei dem auch ein teurer BMW gestohlen wurde, stürmte das SEK am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Hamburg und eine in Barsbüttel (Kreis Stormarn).

Laut Polizei war es Mitte August zu dem Raubdelikt gekommen. Mehrere Männer sollen auf dem Schiffbeker Weg einen Mann überfallen und ihm ein Smartphone sowie einen BMW M4 geraubt haben.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen konnten nicht ergriffen werden, weil der Geschädigte die Tat nach MOPO-Informationen erst später angezeigt hatte.

Weiteres Beweismaterial sichergestellt

Das Raubdezernat nahm die Ermittlungen auf und kam auf die Spur von mehreren Tatverdächtigen. Als genügend Beweismaterial gesammelt war, wurden Durchsuchungsbeschlüsse beantragt.

Diese wurden am frühen Mittwochmorgen vollstreckt. Dabei wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt. Auch der BMW wurde aufgefunden.

Gestohlener Sportwagen sichergestellt

Auch in den Hamburger Stadtteilen Horn und Billstedt wurden Anschriften durchsucht. Ob es auch Festnahmen gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.