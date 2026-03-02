Nach rassistischer Attacke: Polizei sucht jetzt mit Fotos nach fünf Bus-Schlägern

Der Vorfall liegt schon fast zehn Monate zurück. In einem Bus der Linie 112 kam es in der Nacht zu Sonntag, 11. Mai 2025, zu einem Streit – später wurde ein Zeuge angegriffen und verletzt. Nach einem ersten erfolglosen Zeugenaufruf fahndet die Polizei jetzt öffentlich mit Fotos nach den fünf Tatverdächtigen.

Gegen 3 Uhr wurde ein Mann damals von einer fünfköpfigen Personengruppe in dem Bus rassistisch beleidigt. Ein Zeuge (37) schritt ein und versuchte zu schlichten. Nachdem der 37-Jährige an der Haltestelle Mönckebergstraße ausgestiegen war, schlugen ihn die Täter nieder, dann flüchteten sie. Der Mann kam ins Krankenhaus. Das Opfer der rassistischen Beleidigungen war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Suche nach den Tätern läuft weiter: Polizei appelliert an Zeugen

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos, auch ein erster Zeugenaufruf direkt nach der Tat brachte keine ausreichenden Hinweise. Deswegen ordnete die Staatsanwaltschaft jetzt an, mit Überwachungsfotos nach den Verdächtigen zu suchen.

Bilder aus der Überwachungskamera

Die fünf Männer werden wegen einer rassistischen Attacke gesucht.

Die Polizei sucht mit Fotos aus dem Bus nach den Verdächtigen.

Diese Männer werden gesucht

Weitere Aufnahmen aus dem Bus

Die fünf Täter wurden übereinstimmend als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, mit blonden Haaren, „vermutlich Deutsche“ mit süddeutschem Dialekt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Hinweistelefon unter (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden. Außerdem bittet die Polizei den bislang unbekannten Geschädigten aus dem Linienbus, sich bei den Ermittlern zu melden. (zc)