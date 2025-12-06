Nach queerfeindlichem Angriff in Hamburg: verdächtige Jugendliche festgenommen

Nach dem Einkauf wird ein junger Mann in Jenfeld beleidigt, attackiert und ausgeraubt. Nun ermittelt eine für Hasskriminalität zuständige Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes.

Ein 22-Jähriger ist im Hamburger Stadtteil Jenfeld von mehreren Unbekannten angegriffen, beraubt und verletzt worden. Der junge Mann sei am Donnerstagnachmittag nach dem Verlassen eines Supermarktes am Dahlemer Ring von der Gruppe zunächst queerfeindlich beleidigt worden, teilte die Polizei mit. Danach hätten die Täter auf den 22-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Die Gruppe flüchtete mit dem Rucksack – inklusive persönlicher Gegenstände – des Opfers.

Etwa ein Dutzend Streifenwagen fahndete nach den Angreifern – ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden festgenommen. Die für Hasskriminalität zuständige Staatsschutzabteilung beim LKA hat die Ermittlungen am Donnerstagabend übernommen.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (mp/dpa)