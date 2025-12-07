Nach Nordderby im Volkspark: Tankstellenbesuch endet mit Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war ein Fahrer aus Niedersachsen, der zuvor das Bundesligaspiel zwischen dem HSV und Werder Bremen besucht hatte, gegen 19.50 Uhr mit seinem VW Golf von einer Tankstelle auf Höhe der Luruper Hauptstraße 70 in den Verkehr abgebogen.

Der Mann wollte ursprünglich in Richtung Autobahn nach Osten fahren, war jedoch zunächst nach Westen auf die Hauptstraße eingebogen. Um zu wenden, soll er zu einem 180-Grad-Manöver angesetzt und dabei einen aus Westen kommenden Mercedes übersehen haben. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei sich nach Angaben des Polizei-Lagedienstes beide Fahrer verletzten.

Luruper Hauptstraße: Unfall nach Nordderby

Ein Beteiligter zog sich ein Schleudertrauma und eine Platzwunde zu. Der andere Beteiligte verlor vor Ort mehrfach das Bewusstsein und wurde mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm ins Krankenhaus eingeliefert.

Angeblich soll bei der Kollision noch ein am Straßenrand geparkter Jaguar getroffen worden sein, in dem ein Mann saß und ebenfalls verletzt wurde. Das konnte die Polizei jedoch zunächst nicht bestätigen.

Die Polizei sperrte die Luruper Hauptstraße teilweise ab. Ein Verkehrsunfallteam übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. (gs/mp)