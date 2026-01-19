Messerstiche in Hotel bei Hamburg – Polizei nennt Details

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hostel in Norderstedt (Kreis Segeberg) wurde am frühen Sonntagmorgen ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Nun gab die Polizei weitere Einzelheiten bekannt.

Der Vorfall ereignete sich nach MOPO-Informationen gegen 4.15 Uhr in einem Hostel an der Straße Am Umspannwerk. Das Haus wird gegenwärtig zum Teil als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Die Tat geschah aber in einem Bereich, in dem reisende Gäste wohnen.

Messerstiche: Täter weiterhin auf der Flucht

In einem der Zimmer soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen und einem 28-jährigen gekommen sein. Dabei soll der Ältere mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Weiteren Erkenntnissen zufolge sollen sich dann zwei Bekannte (25 und 51) der beiden Männer eingemischt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Phishing-SMS: Razzien in Hamburg und NRW

Nach der Tat flüchtete der 24-Jährige zusammen mit den anderen Männern. Nach ihnen wird weiterhin gefahndet. Nach MOPO-Informationen sollen die Tatbeteiligten, die aus Georgien kommen, polizeilich bekannt sein. Aus welchem Grund, sagte die Polizei nicht.