Mann drängt sich in Wohnung seiner Ex – und sticht auf ihren Bekannten ein

Nach einem brutalen Angriff in Neuallermöhe hat sich der mutmaßliche Täter selbst gestellt. Der 23-Jährige soll am Mittwoch in der Wohnung seiner Ex-Freundin einen jungen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der Tatverdächtige gegen 21.25 Uhr an der Wohnungstür seiner Ex-Freundin (21) im Rahel-Varnhagen-Weg. Als die Frau öffnete, drängte er sich in die Wohnung. Dort kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der 23-Jährige auf den 24-jährigen Bekannten der Frau einstach. Anschließend floh der Angreifer.

Nach Messerattacke: Mann (23) stellt sich der Polizei

Die Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und Durchsuchungen an seiner Wohnanschrift blieb zunächst erfolglos. Der schwer verletzte Mann wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht – er schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Am Donnerstagmorgen dann die Wendung: Der Tatverdächtige erschien selbstständig auf einem Polizeikommissariat und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in ein Untersuchungsgefängnis gebracht und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an. (apa)