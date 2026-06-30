Nach der schweren Messerattacke auf einen 18-Jährigen im Volksdorfer Wald hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 17-Jährige wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen.

Nach dem versuchten Tötungsdelikt im Volksdorfer Wald hat die Polizei einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Jugendliche wurde am Samstag am Bahnhof Frankfurt (Oder) von Beamten der Bundespolizei gefasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission hatte der 17-Jährige am 19. Juni im Volksdorfer Wald mehrfach mit einem Messer auf einen 18-Jährigen eingestochen. Hintergrund sollen offene Geldschulden gewesen sein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist sein Zustand stabil, Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Angriff im Wald: Verdächtiger kehrt mit dem Zug nach Deutschland zurück

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Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierte die Mordkommission den 17-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen. Nachdem er mit dem Zug nach Deutschland zurückgekehrt war, nahmen Bundespolizisten ihn am Bahnhof Frankfurt (Oder) fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Hamburg zuvor einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an. (rei)