Nach Messerattacke am Jungfernstieg: Verdächtiger in U-Haft

Vor zwei Wochen kam es am Jungfernsteig mal wieder zu einer Messerattacke. Die Polizei ermittelte wegen versuchten Mordes. Jetzt wurde ein Verdächtiger verhaftet.

Immer wieder eskaliert es am Jungfernstieg: Am 9. Juli gegen 20.15 Uhr wurde ein 31-Jähriger im Streit mit einem Messer verletzt. Das Opfer erlitt Schnittwunden am Oberkörper und am linken Arm. Der Täter flüchtete zunächst.

Messer-Angriff am Jungfernstieg: Versuchter Mord

Die Polizei wertete den Angriff als versuchten Mord. Am Dienstag gab es einen Durchbruch bei den Ermittlungen: Zivilfahnder verhafteten einen 29-jährigen Tatverdächtigen in Wandsbek, wie die Polizei mitteilte.

Auch die Wohnung des Afghanen in Tonndorf wurde durchsucht. Die Beamten stellten mehrere Beweismittel sicher, darunter ein Messer. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (zc)