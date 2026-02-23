Messerangriff vor Hamburger Einkaufszentrum: Polizei nimmt Verdächtigen zu Hause fest

Nach dem schweren Messerangriff vor einem Einkaufszentrum in Stellingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ermittler der Mordkommission (LKA 41) identifizierten einen 43-jährigen Mann, der im Verdacht steht, einen 40-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Durchsuchung nach Messerangriff in Stellingen

Der Verdächtige wurde bereits am Freitag (20. Februar) an seiner Wohnanschrift in Othmarschen festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers stellten die Beamten Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Der 43-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis überstellt und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (rei)