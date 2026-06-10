Einsatz bei einem Dönerladen in Bergedorf: Ein Verkäufer soll hier mit einem Messer bedroht worden sein. C. Leimig

Schon wieder Polizeieinsatz am Bahnhofsvorplatz in Nettelnburg: Ein Mann soll mit einem Messer vor einem Dönerladen aufgetaucht und den Mitarbeiter bedroht haben. Der rief die Polizei. Das letzte Mal endete eine Auseinandersetzung hier blutig.

Der Vorfall geschah gegen 17.50 Uhr beim Dönerladen am Edith-Stein-Platz in Bergedorf, bestätigte die Polizei der MOPO. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Die Polizei war demnach alarmiert worden, weil ein Mann mit einem Messer vor dem Dönerladen erschienen und den Verkäufer bedroht haben soll.

Bedrohung: Polizei nimmt Mann vorläufig fest

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, war beim Verdächtigen allerdings kein Messer zu finden. Da er zwischenzeitlich in einen benachbarten Mini-Markt gegangen war, wurde auch dort nach dem Messer gesucht, aber vergeblich. Verletzt wurde niemand.





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Die Person wurde dennoch vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben leistete sie Widerstand. Nähere Angaben zu den involvierten Personen machte die Polizei am frühen Mittwochmorgen nicht.

Erst Ende Mai kam es in der gleichen Fußgängerzone zu einem schweren Vorfall: Ein Gast soll einen Angestellten im Dönerladen angegriffen haben, der sich daraufhin mit einem Fleischermesser zu Wehr setzte und den Angreifer schwer verletzte. Die MOPO berichtete. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, ist noch unklar. (nf)